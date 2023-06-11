Необычные способы использования пустых пластиковых бутылок на даче в летнее время

1. Сделайте мини-парник. Отрежьте дно бутылки и выбросьте, проткните несколько дырок в боку бутылки и поставьте ее на землю, поместив растения внутрь. Этот способ позволит защитить растения от непогоды и создать идеальные условия для их роста.

2. Сделайте систему полива. Отрежьте дно бутылки и переверните ее вверх дном, затем вставьте в землю узкой частью. В крышечке перед этим проделайте отверстие. Наполняйте бутылку водой, она будет понемногу проникать в землю через отверстие в крышке. Этот способ помогает сохранять влагу в почве и предотвращает пересыхание растений.

3. Используйте бутылки как подставки для цветов. Просто отрежьте дно бутылки и поместите ее в землю узкой частью. Затем поставьте цветочный горшок на верхнюю часть бутылки. Это добавит немного высоты и поможет украсить вашу дачу.

4. Сделайте садовую скамейку. Соедините несколько пластиковых бутылок вместе, используя скотч или веревку. Затем накройте их подушкой и получится удобная садовая скамейка.

Это только несколько идей, как использовать пустые пластиковые бутылки на даче в летнее время. Ваше воображение — единственный ограничивающий фактор в этом деле!