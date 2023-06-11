Очень много лилий: как размножить их чешуйками

Как лучше размножить декоративные луковичные растения - например, лилии или гиацинты?

Автор канала "Идеальный огород" на платформе Дзен советует заняться этим в июле или в августе. Для этого разломать луковицы на чешуи. Потом - сложить в пакет вместе с порошком древесного угля, встряхнуть.

Затем - смешать с немного увлажненным торфом либо мхом и крепко завязать пакет так, чтобы оставался воздух внутри. В течение 3 месяцев хранить этот пакет в полутемном помещении при температуре воздуха около 20 градусов.

По истечении этого срока должно появиться много мелких луковичек. Их нужно высадить в ящики с почвой и до весны убрать на балкон.

Весной перевезти ящики на дачу, и к осени можно будет получить полностью сформировавшиеся луковицы - останется лишь только их посадить.