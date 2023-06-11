Необычные способы защиты растений от вредителей и болезней в летний период на даче

Вот несколько необычных способов, которые помогут защитить растения от неприятностей:

1. Используйте пиво для борьбы с улитками. Улитки не могут устоять перед запахом пива. Просто налейте немного пенного напитка в миску и поставьте ее возле растения, которое нужно защитить. Улитки будут привлечены запахом пива и утонут в миске.

2. Попробуйте обрабатывать растения перцевым соусом. Этот способ помогает отпугивать насекомых, которые могут повредить растения. Разбавьте перцевый соус водой и опрысните растения. Не забудьте проверить, не вызовет ли это ожоги на листьях.

3. Используйте чеснок для борьбы с вредителями. Разрежьте головку чеснока и положите свежие кусочки вокруг стебля растения. Эта мера избавит огородную культуру от насекомых-паразитов.

4. Используйте раствор молочной кислоты для борьбы с плесенью. Этот способ помогает избавиться от плесени на листьях растений. Растворите молочную кислоту в воде и опрысните посадки. Растение не пострадает, а грибок исчезнет.