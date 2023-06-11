Хитрости по уходу за растениями: как использовать кофейную гущу для удобрения дачных участков

Вот несколько советов, как использовать кофейную гущу для удобрения растений:

1. Используйте только остывшую гущу.

Кофейная гуща, взятая прямо из кофейника, может быть слишком горячей для растения, что может привести к повреждению корней. Поэтому пользуйтесь только остывшей гущей.

2. Разбавляйте гущу водой.

Чистая кофейная гуща может быть слишком сильной для растений и вызвать ожог корней. Разбавляйте ее с водой в соотношении 1:3, и вы получите идеальное удобрение.

3. Наносите гущу на поверхность почвы.

Кофейные гранулы должны располагаться на поверхности почвы, а не быть зарыты в глубину. Таким образом, они будут составлять защитный слой на поверхности почвы, который сохранит влагу и будет повышать количество кислорода.

4. Не переусердствуйте.

Не забывайте, что кофе содержит кофеин, который может стать токсичным, если его содержание в почве будет слишком высоким. Усердствовать с кофейной гущей не стоит, максимально 1 раз в месяц, чтобы не повредить корни.

Кофейная гуща является простым, дешевым и эффективным удобрением для ваших растений. Пользуйтесь ею правильно, и ваши растения будут здоровы и красивы.