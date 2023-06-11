На малине появились белые пятна: почему и что предпринять

Избыток солнца для малины - настоящий стресс. Ягоды могут сохнуть, размягчаться - на них появляются белые костянки, лишенные красящего пигмента. Потемнение, следы гнили при этом отсутствуют.

Но причина может быть не только в солнце. Есть моменты, усугубляющие ситуацию. Например, мало калия - ягода слишком сонная, водянистая. Не хватает доступного кальция - ягода "рассыпается" и тоже печется на солнце. Потому важно, чтобы растение не испытывало в них недостатка.

Соответственно, в жару важно следить за тем, чтобы малине хватало влаги.

Белые пятна могут появиться по причине низкого качества опыления при высоких температурах, а также снижения потребления бора в жару и засуху. Что предпринять?

Мульчировать посадки. Такая мера сохранит влажность почвы, и частый полив при этом не понадобится.

Желательно притенить малину сеткой или другими подручными средствами. К слову, в жару, как ни странно, спасаться малине помогают... загущенные посадки. В гуще побегов, на нижних ветках и посередине ягода будет крупнее и не печется в жару.

А верхние ягоды - будут мельче, и подпекаются. То есть, более плотные посадки способны сами себя защитить от солнца и жары.