После отставки Джонсона из парламента лейбористы требуют досрочных выборов

«Этот фарс должен прекратиться. Граждане сыты по горло консервативным правительством», — написал Кейр Стармер в Twitter.

Риши Сунак, глава правительства, вступивший в должность в октябре, «должен объявить выборы и позволить общественности высказать свое мнение о 13-летнем провале консерваторов», добавил лидер оппозиции.

Либерал-демократы также призвали к досрочным выборам.

«Пришло время дать гражданам возможность высказать свое мнение об этом хаотичном консервативном правительстве», — сказала Дейзи Купер, заместитель лидера этой партии.

Борис Джонсон, ушедший в отставку с Даунинг-стрит в июле прошлого года после череды скандалов, объявил в пятницу вечером, что складывает свой мандат депутата.

Два других депутата, среди его ближайших союзников, также подали в отставку в пятницу и субботу.