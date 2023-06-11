Подоляк: Киев отверг планы Индонезии, Бразилии и Африки по переговорам с РФ

11 июня советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где публично заявил, что в настоящий момент правительство Украины не считает возможным возобновление мирных переговоров с Россией.

При этом Подоляк подчеркнул, что для возобновления переговорного процесса с участием делегаций от Киева и Москвы, не может быть "индонезийских, бразильских и африканских оснований", тем самым дав понять, что Владимир Зеленский отвергает мирные инициативы данных государств.