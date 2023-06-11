Axios: США хотят вернуться в ЮНЕСКО спустя 6 лет после выхода из организации

Новостное агентство Axios уведомляет, что США намеревается вернуться в состав ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как Дональд Трамп прекратил членство американского государства в данной организации. Характерно, что госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в начале 2023 года также говорил о планах Вашингтона заново вступить в ЮНЕСКО.

При этом Блинкен напоминает, что многие страны неоднократно обвиняли администрацию Белого дома в несерьёзном отношении к ЮНЕСКО и подобным организациям, однако это не соответствует действительности.