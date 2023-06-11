В Саудовской Аравии исполнены три казни за «терроризм»

Таким образом, с начала года число казней в королевстве достигло 52, в том числе 20 по делам о терроризме, согласно подсчетам AFP.

Трое мужчин были осуждены за убийство охранника в столице Эр-Рияде, а затем сожжение его тела путем поджога автомобиля, говорится в заявлении министерства внутренних дел суннитской монархии.

Приговор был вынесен в воскресенье в Эр-Рияде, сообщило министерство, не уточнив, какой вид казни был использован.

Саудовская Аравия — одна из стран, где смертная казнь применяется чаще всего в мире.

В 2022 году там было казнено 147 человек, 81 из них за один день, что вызвало международный резонанс.