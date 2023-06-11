В Финистере сосед застрелил 11-летнюю девочку и тяжело ранил ее отца

21:19 2023-06-11

Стрельба произошла в субботу вечером в саду возле дома, где проживала погибшая и ее отец.

11-летняя девочка, находившаяся в саду своего дома, была застрелена в субботу вечером, а ее отец был серьезно ранен после того, как их сосед открыл беспорядочную стрельбу.

Ее сестра момент трагедии находилась по соседству и не пострадала в этой трагедии.

«Сосед потерпевших, 71-летний голландский пенсионер, внезапно появился, вооруженный огнестрельным оружием, и несколько раз выстрелил в потерпевших, находившихся в саду, прежде чем уйти к себе домой, в компании своей жены», — сообщили в суде.

Там также уточнили, что «после вмешательства переговорщика жандармерии и GIGN (спецназ) подсудимый и его жена в итоге сдались.

Как отмечают источники, причиной трагедии могла быть давняя ссора между соседями.