Комик напал на баскетболистку Бриттни Грайнер, вышедшую из тюрьмы в РФ

11 июня стало известно, что в аэропорту Форт-Уэрт на территории Далласа американская баскетболистка Бриттни Грайнер подверглась нападению со стороны местного комика Алекса Штейна.

Характерно, что Штейн сам распространил видеозапись, на которой он задаёт Грайнер вопросы провокационного толка, обвиняя её в том, что правительство США обменяло её на россиянина Виктора Бута, обвинявшегося в торговле оружием.

На видеозаписи видно, как Алекс Штейн пытается прорваться к Бриттни Грайнер с громкими криками, однако комика успели оттеснить полицейские, дежурившие в аэропорту.