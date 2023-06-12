Полиция Китая задержала Лионеля Месси в Пекине за въезд по паспорту Испании

12 июня в сети появилась информация, что прилетевший в Пекин Лионель Месси был задержан в аэропорту китайской полицией, поскольку прилетел в КНР со своим испанским паспортом, оставив аргентинский паспорт дома. Именно за наличие паспорта Испании Месси был задержан.

Дело в том, что испанские граждане могут посещать Тайвань, который правительство КНР считает своей территорией, ревностно реагируя на любые попытки попасть на остров без ведома официального Пекина. В связи с этим для посещения Китая владельцы испанских паспортов должны получить визу КНР.

Лионель Месси объяснил задержавшим его правоохранителям, что у него есть паспорт Аргентины, после чего ему ускоренно оформили китайскую визу и отпустили. Теперь же Месси ожидает игра в футбольной сборной Аргентины против Австралии, которая состоится в Пекине 15 июня.