Макговерн уверен, что к подрывам на Северных потоках и Каховской ГЭС причастны США. Чтобы скрыть это, Вашингтон готов принести в жертву Зеленского, сделав его виноватым.

Как считает американских аналитик, в Белом доме осознают, что Киев не может противостоять Москве, поэтому Зеленским пожертвуют ради сокрытия собственных преступлений.

Вся ответственность за произошедшее на газопроводах будет возложена на украинского президента.

По словам Макговерна, часть американского правительства уже готова "отдать Зеленского на съедение".

Политик не исключает, что вскоре Белый дом открыто объявит лидера Украины виновным и в недавней диверсии на Каховской ГЭС.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ, Вашингтон прикроется Зеленским, чтобы скрыть правду о своих преступных действиях, а также для минимизации рисков масштабного ядерного противостояния с Россией.

Из слов Макговерна следует, что США осознают, что "Россия их превосходит в обычных и, возможно, в стратегических отношениях".