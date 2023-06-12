НАТО начинает маневры «Воздушный защитник-2023» в Германии с участием 250 самолетов

До 23 июня в учениях под руководством Германии примут участие 25 стран (НАТО и союзники).

По данным Бундесвера, задействовано около 10 000 солдат и 250 самолетов. Среди них 70 боевых самолетов ВВС Германии.

Учения будут проходить сразу в трех воздушных пространствах Германии: над частями северной Германии и Северного моря, частями восточной Германии и Балтийского моря и частями юго-западной Германии.

Цель маневров состоит в том, чтобы «потренироваться, как союзники по НАТО отражают фиктивную атаку восточных агрессоров», заявили организаторы накануне.

Посол США в ФРГ Эми Гутманн дала понять, что учения также являются сигналом силы президенту России Владимиру Путину.

«Я был бы очень удивлен, если бы какой-либо мировой лидер не обратил внимание на то, что этот (маневр) показывает с точки зрения духа этого союза, то есть силы этого союза. В том числе и г-н Путин», - заявил он в интервью немецким СМИ.

«Воздушный защитник – 2023» стартует на военном аэродроме Вунсторф недалеко от Ганновера, который станет логистическим центром маневра.

За последние несколько дней в Вунсторф неоднократно прилетали огромные транспортные самолеты ВВС США, доставлявшие солдат и вооружения в Германию. Там же размещены транспортники Люфтваффе A400M.

Накануне учений в субботу сотни людей провели демонстрацию перед авиабазой Вунсторф.

Мирные демонстранты призвали власти к «Практике мира - вместо войны», к дипломатическим решениям и прекращению огня в конфликте на Украине.