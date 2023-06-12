Инжир в средней полосе: как его вырастить и получить отличный урожай

Некоторые пытаются выращивать фиговые деревья в кадках, теплицах. Но экспериментаторы пошли дальше и вырастили инжир в средней полосе в открытом грунте. Что надо сделать для того, чтобы дерево прижилось и дало плоды?

Для начала надо выбрать солнечный, открытый с южной стороны участок. Остальные три направления должны быть защищены от холодных ветров строениями либо другими деревьями. Таким образом градус на месте роста инжира будет чуть выше.

Траншею для посадки южных деревьев нужно копать с запада на восток - так деревья смогут получить солнца по максимуму. Ров должен быть глубоким - около полутора метров.

Ширина его - около 1 метра. К низу яму можно сузить до 80 см, сделав пологий скат с южной стороны. С северной стороны стенки должны быть ровными.

Верхний слой снятой почвы смешать с перегноем, перепревшим навозом либо компостом. Все засыпать в яму так, чтобы слой был около полуметра. Перед высадкой корни саженца окунуть в навозно-глиняную болтушку.

Высаживать саженцы на расстоянии 2 м друг от друга, аккуратно расправив корешки. Засыпать землей, держа ствол строго перпендикулярно. Корневую шейку слегка можно заглубить: грунт со временем все равно осядет.

Южный наклонный скат траншеи надо укрыть черной пленкой либо досками. Это будет блокировать рост сорняков, которые могут затенять низ инжира.

С северной стороны, чтобы защитить грунт от осыпания, установить листы шифера либо окрашенные в белый цвет деревянные щиты. Белый цвет будет отражать солнечные лучи, сглаживая разность освещения.