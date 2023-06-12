Ягоды крыжовника кислые и не хотят расти: почему и как исправить

Крыжовник - так же, как и смородина, другие ягодные кустарники, не любит избытка азотных удобрений. Конечно, куст от них позеленеет, листья будут красивыми, но вот то, что ягод будет много - не факт.

Тем более, органику нельзя вносить со второй половины августа или с осени. Дело в том, что это стимулирует вегетацию, и к периоду погружения в фазу покоя кустарник продолжает расти.

Органику (навоз, перегной) вносить под куст надо не чаще, чем раз два-три года.

Для крыжовника в приоритете - калий и фосфор. Поэтому важно внести эти вещества в составе комплексных удобрений, а также суперфосфат (в разведенном виде). Либо - угостить монофосфатом калия (калий + фосфор).

Если не вносились органика и зола, стоит хотя бы один раз в два года внести кальций (кальциевая селитра, препарат Брексил Са и так далее).

Растение зачастую и само подсказывает, что ему надо. К примеру, если на листиках появился краевой ожог (коричневая кайма или "подпалины") - это говорит о нехватке калия.