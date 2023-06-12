Слушания по делу убийцы Абэ отменены после обнаружения подозрительного предмета

Телеканал NHK и другие японские СМИ утверждают, что в суде в Наре была проведена эвакуация после того, как там обнаружили подозрительную, бесхозную сумку.

Подсудимый по делу Тэцуя Ямагами должен был предстать перед судом на первом этапе процесса об убийстве бывшего лидера Японии в июле прошлого года, которого он возможно застрелил на улице во время предвыборной кампании.

В январе 42-летнем мужчине было предъявлено обвинение в убийстве и нарушении «Закона об оружии», и, если его вина будет доказана, ему грозит смертная казнь.

Подсудимый обвинил бывшего премьер-министра в тесных связях с «Лунной сектой», что привело к разорению его семьи.