На томатах появилась вершинная гниль: как избавиться от такой проблемы

Вершинная гниль - довольно распространенная проблема. При таком заболевании поражается не ботва растения, а плоды: на томатах появляются коричневые пятна, которые начинают гнисть и в итоге теряется урожай.

Чаще всего вершинная гниль вызвана дисбалансом кальция. При этом в грунте его может быть в достатке, но культура по какой-то причине не в состоянии усвоить этот минерал. Почему?

Из-за неграмотного полива, перепада температур, тяжелых грунтов, перекорма азотными удобрениями или нехватки фосфора, марганца, бора.

Если ситуация уже случилась, нужно подкормить томаты кальциевой селитрой (нитратом кальция). Для приготовления раствора надо взять 10-15 г кальциевой селитры и залить 10 л воды.

Таким составом можно опрыскать томаты и пролить растение под корень (из расчета 2л на каждый куст). Улучшить усвоение кальция также поможет достаточное содержание бора в грунте. Потому перед обработкой селитрой очень полезно внести борную кислоту.