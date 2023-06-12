Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину со словами поддержки и пожеланием побед для России

Глава КНДР выступил от имени северокорейского народа и руководства страны.

Он отметил "глубокие корни" культуры России и ее истории а также мощь и достоинство российского государства, его "овеянный славой путь".

По словам Ким Чен Ына, "стойкий и мудрый" российский народ, под началом Путина противостоит силам, которые посягают на суверенитет и безопасность страны, покушаются на жизнь мирных граждан.

Лидер КНДР отметил, что справедливость должна победить, и российский народ одержит очередную победу в истории страны.

Ким Чен Ын от имени своих граждан выразил полную солидарность и поддержку россиянам, которые ратуют за международную справедливость, отстаивают суверенные права и интересы своего государства.

Кроме того глава КНДР сообщил о намерении укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой.