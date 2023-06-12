Медведев назвал Майдан Независимости в Киеве будущей площадью России

Ярмольник сообщил об алкоголизме Абдулова, по поводу которого он очень переживал

Актер Леонид Ярмольник дружил со своим знаменитым коллегой Александром Абдуловым, который умер в 2008 году от онкологии. Звезда экрана не стал скрывать, что его приятель был неравнодушен к горячительным напиткам.