Так, Медведев опубликовал изображение Майдана Независимости в Киеве, заявив, что в обозримом будущем центральная площадь столицы Украины будет переименована в площадь России.
На данном фото Майдана виднеется флагшток с российским триколором.
Так, Медведев опубликовал изображение Майдана Независимости в Киеве, заявив, что в обозримом будущем центральная площадь столицы Украины будет переименована в площадь России.
На данном фото Майдана виднеется флагшток с российским триколором.
«Майдан незалежності. Скоро – площадь России», — написал Дмитрий Медведев.
Наталья Гончарова
Актер Леонид Ярмольник дружил со своим знаменитым коллегой Александром Абдуловым, который умер в 2008 году от онкологии. Звезда экрана не стал скрывать, что его приятель был неравнодушен к горячительным напиткам.