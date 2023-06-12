Медведев назвал Майдан Независимости в Киеве будущей площадью России

11:05 2023-06-12

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном Telgram-канале опубликовал поздравление с Днём России, сделав неутешительный прогноз для киевского режима.

Так, Медведев опубликовал изображение Майдана Независимости в Киеве, заявив, что в обозримом будущем центральная площадь столицы Украины будет переименована в площадь России.

На данном фото Майдана виднеется флагшток с российским триколором.

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    «Майдан незалежності. Скоро – площадь России», — написал Дмитрий Медведев.