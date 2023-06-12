Белорусские школы начали принимать документы для зачисления в первые классы

Законные представители будущего первоклассника должны предоставить в школу заявление на имя директора учреждения образования, свидетельство о рождении несовершеннолетнего, справку о здоровье, заключение ЦКРОиР о программе обучения (при его наличии).

Зачисление учащихся в первые классы осуществляется до 31 августа.

В Минобразования также уточнили, что документы детей, проживающих в микрорайоне школы, будут принимать по 15 августа, однако при наличии свободных мест для зачисления первоклассников, не проживающих в микрорайоне школы, документы могут быть поданы с 16 по 28 августа.

Отмечается, что в школу примут ребёнка, достигшего на начало учебного года шести лет, но по желанию одного из законных представителей первоклассника могут зачислить и в более позднем возрасте.

Кроме того, по заявлению родителя и при наличии решения педагогического совета в 1-й класс может попасть и пятилетка, но с условием, что шесть ему исполнится в текущем календарном году.