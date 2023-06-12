Больше 60 лет оракул из Омахи, постоянный участник первой пятерки списка Forbes, живет в одном и том же доме

Баффетт отличается своей простотой и неприхотливостью.

Во многих интервью он рассказывает о том, что даже когда они с его супругой Сьюзан достаточно разбогатели, то все равно продолжили жить скромно, так как не видели смысла в чрезмерных излишествах.

Он носит простую одежду, хотя и часто подшучивает по поводу того, что на самом деле он носит дорогие костюмы, просто на нем они смотрятся дешево), питается фастфудом и большую часть своих сбережений перечисляет на благотворительность (уже более 30 млрд $ пожертвовано, а еще 99% состояния отойдет в благотворительные фонды после его смерти).

Образ скромняги-скряги возможно является частью его имиджа.

Известно и о любви Баффетта к частным самолетам (он даже приобрел целиком компанию Net Jets). Но при этом это все нисколько не умаляет достоинств этого благородного человека, который стольким готов поделиться с другими.