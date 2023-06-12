Corriere della Sera: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет

Днём понедельника, 12 июня, журналисты итальянской газеты Corriere della Sera экстренно сообщили о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который накануне был госпитализирован.

Изначально в СМИ утверждалось, что первая ночь Берлускони в больнице прошла спокойно, однако сейчас информагентства уведомляют об его гибели.

Характерно, что Сильвио Берлускони является давним другом Владимира Путина и прекратил общение с российским лидером после начала спецоперации в Украине, помирившись с ним незадолго до своей смерти.