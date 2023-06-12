Кофе для слизней: как с помощью экорецептов бороться с вредителями

Оригинальный способ борьбы со слизнями предлагают опытные дачники. Речь идет о... кофе. Чтобы приготовить нужный для этого раствор, нужно 1 ч.л. растворимого кофе залить 1 л кипятка. Остудить.

Ночью, когда слизни начнут выползать из своих укрытий в поисках еды, нужно хорошо опрыскать почву вокруг капусты и сами растения. Через сорок минут - повторить эту же процедуру.

Все вредители, на которые попадет напиток, погибнут. Обрабатывать так раз в неделю-две, и результат не заставит себя ждать.

Против слизней и улиток также можно приготовить средство на основе чеснока. Для этого 2 ст.л. горького перца залить 10 л воды, добавить 10 капель йода. Нарезать немного чистотела и полыни и добавить туда же.

Настаивать 3 дня, а потом опрыскать все, что растет в огороде, потому что такое средство - широкого спектра действия.