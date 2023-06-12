Томаты зацвели, а завязей все нет: почему и можно ли исправить

Бывает, что томаты хотя и хорошо цветут, но завязи почему-то не появляются. В чем причина?

Редактор издания "Ваши 6 соток" Андрей Туманов советует для начала "стукнуть" растения по макушкам. Возможно, дело в том, что по какой-то причине не произошло самоопыления.

Но не исключено, что причина совсем в другом - в вирусных болезнях. В таком случае замученное растение первым делом сбрасывает завязи.

Еще одна причина нежелания томатов завязывать плоды - высокая температура в теплице. Для томатов температурная норма колеблется в пределах плюс 20-30 градусов. При более высокой температуре пыльца или стерилизуется, или становится неподвижной и, соответственно, не может нормально опылять.

Эксперт также порекомендовал внимательно следить за влажностью в теплице - этот фактор тоже способен влиять на качество пыльцы.