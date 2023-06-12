Черная и красная смородина не должны расти рядом друг с другом

Казалось бы между растениями много общего, но ухода они требуют совершенно разного. При таком соседстве проблем не избежать.
Черная смородина любит тень и увлажненную почву. Красной же нужно солнце и не так много влаги, как черной.
Красная смородина хорошо чувствует себя на открытых участках, а черная не выносит порывы ветра, сквозняки.
Питание кустарникам также требуется разное.
Черная смородина "будет благодарна" органическим удобрениям, которые вносят осенью после того, как собран урожай.
Красной "сестрице" подкормка нужна в весенний период.
Ягоды на кустах также появляются в разное время, по этой причине у кустарников разные условия обрезки.
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