Черная и красная смородина не должны расти рядом друг с другом

14:08 2023-06-12

Век живи - век учись! Кто бы мог подумать, но черная и красная смородина - очень нежелательные соседи на дачном участке. Почему ягодные кустарники "не дружат"?

Казалось бы между растениями много общего, но ухода они требуют совершенно разного. При таком соседстве проблем не избежать.

Черная смородина любит тень и увлажненную почву. Красной же нужно солнце и не так много влаги, как черной.

Красная смородина хорошо чувствует себя на открытых участках, а черная не выносит порывы ветра, сквозняки.

Питание кустарникам также требуется разное.

Черная смородина "будет благодарна" органическим удобрениям, которые вносят осенью после того, как собран урожай.

Красной "сестрице" подкормка нужна в весенний период.

Ягоды на кустах также появляются в разное время, по этой причине у кустарников разные условия обрезки.

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