Черная и красная смородина не должны расти рядом друг с другом

Казалось бы между растениями много общего, но ухода они требуют совершенно разного. При таком соседстве проблем не избежать.

Черная смородина любит тень и увлажненную почву. Красной же нужно солнце и не так много влаги, как черной.

Красная смородина хорошо чувствует себя на открытых участках, а черная не выносит порывы ветра, сквозняки.

Питание кустарникам также требуется разное.

Черная смородина "будет благодарна" органическим удобрениям, которые вносят осенью после того, как собран урожай.

Красной "сестрице" подкормка нужна в весенний период.

Ягоды на кустах также появляются в разное время, по этой причине у кустарников разные условия обрезки.