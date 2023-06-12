Одри Хепберн была музой для кутюрье Юбера де Живанши: Классик французской моды и актриса дружили на протяжении 39 лет

Их первая встреча произошла в 1954 году. Молодой и талантливый кутюрье был на тот момент широко известен в кругах самых отъявленных модников.

Он ожидал увидеть в своем модном доме голливудскую диву Кэтрин Хепберн и считал, что организаторы встречи просто перепутали имя актрисы.

Но на примерку пришла юная и мало кому известная Одри Хепберн. Кутюрье встретил ее скептически и поначалу отказал в создании одежды для нового фильма.

В тот момент он готовил к показу новую осенне-зимнюю коллекцию и сослался на ограниченность во времени.

Но Одри настояла на примерке. Актриса имела хрупкую фигурку, и ей было предложено примерить несколько вещей из прошлогодней коллекции.

Одежда прекрасно села на юную леди, и маэстро был просто поекорен ее природным обаянием, красотой и очаровательной улыбкой. Именно в тот день и зародилась многолетняя и крепкая дружба двух знаменитостей.

Юбер де Живанши одевал актрису не только для фильма "Сабрина". Он создал платья и для других культовых картин, в которых блистала Одри Хепберн: "Забавная мордашка", "Завтрак у Тиффани", "Как украсть миллион".

Также он создал наряд для бракосочетания актрисы с Андреа Дотти, который был признан символом шика. А впоследствии посвятил своей музе духи под названием L’Interdit (что переводится как "Запрещено").

Дружба двух великих людей продлилась до самой кончины Одри Хепберн. А культовые одежда и аромат, которые маэстро создал специально для нее, покоряют ценителей изысканной моды и в наше время.