Выгорают листья у гортензий: в чем причина проблемы и как ее исправить

Почему в начале лета у красавицы гортензии вдруг начинают желтеть листья? Автор Телеграмм-канала "Дача и огород" отмечает, что у этого явления может быть не одна причина.

Чаще всего листья у растения желтеют из-за дефицита железа. Чтобы устранить проблему, необходимо провести внекорневую подкормку таким микроэлементом. И лучше всего в хелатной форме — так она усвоится лучше и быстрее, нежели сульфаты.

Раствор надо равномерно распылить по верхней и по нижней сторонам листьев.

Подобным образом гортензия реагирует и на щелочную почву. Тем более, что в такой среде для растений железо становится недоступным. Чтобы исправить ситуацию, нужно мульчировать пространство под кустами цветов верховым торфом.

Желательно также внести подкормки специализированным удобрением - для кислолюбивых культур. Еще вариант - полить гортензию раствором лимонной кислоты (1 ст. ложку лимонки растворить в 10 л воды).

Может вызвать пожелтение, отмирание листьев и замедление роста гортензии также азотное голодание. Если весной растение не подкормили таким веществом, следует пролить почву возле куста раствором мочевины (20 г вещества на 10 л, на куст вылить 2-5 л раствора).

Гортензия любит влагу, потому надо скорректировать режим влагообеспечения, замульчировав почву под кустами. Это позволит сократить объем испарений.

Если на листьях гортензии сначала появились желтые пятна, а потом отверстия и на обратной стороне еле заметная паутинка, нужно обработать кусты от паутинного клеща препаратами типа Тиовит-Джет или Искра-Био.