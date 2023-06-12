Похороны Берлускони пройдут в Милане 14 июня

Вечером понедельника, 12 июня, секретарь Совмина Италии Совмина Альфредо публично заявил, что в среду, 14 июня, на территории Милана состоятся похороны бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. Известно, что 9 июня Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele.

Сегодня около 10:30 часов утра по московскому времени Сальвио Берлускони скончался в госпитале на восемьдесят седьмом году жизни. Владимир Путин и Александр Лукашенко уже произнесли слова соболезнований с связи с кончиной Берлускони.