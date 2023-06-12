Моррис: Путин нанёс мощный удар по главенству США на мировой арене

19:15 2023-06-12

Американский журналист Клейтон Моррис в эфире Youtube-канала Redacted News заявил, что президент России Владимир Путин при помощи КНР нанёс мощный удар по главенству США на мировой арене.

«То, что происходит в США, на самом деле хуже, чем мы думали. Если Земля – это гигантская политическая шахматная доска, то Россия и Китай только что поставили США шах», — сказал Моррис.

Журналист утверждает, что в настоящее время влияние Москвы и Пекина становится все сильнее на Ближнем Востоке, в то время как политика Вашингтон по изоляции ближневосточных стран терпит крах.

Клейтон Моррис добавил, что Китай планирует построить военную базу на Кубе в непосредственной близости от Штатов, а инициативы финансового сектора экономики России и стран БРИКС могут положить конец гегемонии американской валюты.