«То, что происходит в США, на самом деле хуже, чем мы думали. Если Земля – это гигантская политическая шахматная доска, то Россия и Китай только что поставили США шах», — сказал Моррис.

Журналист утверждает, что в настоящее время влияние Москвы и Пекина становится все сильнее на Ближнем Востоке, в то время как политика Вашингтон по изоляции ближневосточных стран терпит крах.

Клейтон Моррис добавил, что Китай планирует построить военную базу на Кубе в непосредственной близости от Штатов, а инициативы финансового сектора экономики России и стран БРИКС могут положить конец гегемонии американской валюты.