Трещины на помидорах: почему появляются и как предупредить их возникновение

Проблема потрескавшихся помидоров в первую очередь связана с плохим поливом. Такое случается, когда стоит жара, а возможности выехать на дачу нет.

Добравшись до своего участка, добрый хозяин поливает овощи с лихвой, как уж тут не взяться трещинам.

Не только полив может быть причиной такого эффекта на томатах.

Неправильно подобранные удобрения, перебор с подкормками также приводят к неприятному явлению.

Также не следует удалять все пасынки овощей без разбора. При таком подходе помидоры получают излишнее количество влаги и питания и от такого изобилия на них появляются трещины.