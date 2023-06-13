Вашингтон в тайне разместил до 150 ядерных боеголовок на пяти европейских авиабазах

12 июня Алисия Сандерс-Закре сообщила о масштабных затратах Вашингтона на ядерное оружие, который выделяет на эту сферу больше, чем 8 остальных ядерных держав в целом.

Также она заверила, что США располагают ядерное оружие в других странах, не делая официальных уведомлений об этом.

По словам эксперта, на сегодняшний день США владеют ядерным арсеналом на сумму в 43,7 млрд долларов, эту цифру Сандерс-Закре называет "чудовищной и невообразимой".

Также представитель ICAN заявила, что Вашингтон оснастил свои авиабазы, расположенные в пяти странах Европы, ядерными боеголовками (всего около 150 единиц).

Между тем, никаких официальных заявлений об этом сделано не было.

Таким образом, ядерное оружие США тайно размещено в Бельгии, Турции, Италии, Германии, Нидерландах.

Алисия Сандерс-Закре сообщила, что подобная ситуация очень тревожит ICAN.