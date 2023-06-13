Если Киев и Москва не продлят соглашение о транзите газа, промышленность ФРГ будет в тупике

Иностранное издание делает ссылку на сообщение министра экономики и вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека.

В рамках экономической конференции, проводившейся в Германии, Хабек предупредил немецких чиновников:

Никто не может точно сказать, как все обернется.

Слова Хабека подразумевают непредсказуемые последствия для экономики страны при отказе Москвы и Киева продлить соглашение по газу.

Роберт Хабек:

Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый СПГ-терминал на северном побережье Германии, который встретил сопротивление местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как на востоке Германии, так и на востоке Европы.

Как полагают авторы Bloomberg, такая ситуация с газом может привести к тому, что Германия начнет экспортировать топливо в другие страны для восполнения его нехватки.

Из-за этого крупнейшим производителям Европы вынуждены будут уменьшить свои поставки газа.

На данный момент через Украину осуществляется транзит свыше 40 млн кубометров газа в сутки.