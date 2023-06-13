Огуречный пустоцвет: что делать, если на растении растут в основном мужские цветки, которые не дают завязи

Обилие пустоцвета на огурцах может быть вызвано посевом свежими семенами (урожая предыдущего года). К такому результату приводит также загущенность посевов и размещение грядок в затененных местах.
Как исправить ситуацию? Чтобы увеличить количество женских цветков, надо прищипнуть верхушку основного огуречного стебля над 5-6 листом. Если такой момент упущен, тогда можно прищипнуть макушку, не считаясь с количеством листьев.
Такая мера активирует рост боковых плетей, где затем образуется больше женских, плодоносящих цветков.
Еще один способ помочь растению заплодоносить - кратковременная подсушка грунта. Ее продолжительность определяется состоянием растений.
Легкое подвядание должно стать сигналом к возобновлению полива, за ним надо провести очередную подкормку и подсыпать под растения плодородной почвы. Это обеспечит питанием все появившиеся завязи.
А вот удалять пустоцветы не стоит - это будет большой ошибкой. Дело в том, что без мужских цветков невозможно оплодотворение, а неоплодотворившиеся завязи будут желтеть и опадать.
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