Огуречный пустоцвет: что делать, если на растении растут в основном мужские цветки, которые не дают завязи

Обилие пустоцвета на огурцах может быть вызвано посевом свежими семенами (урожая предыдущего года). К такому результату приводит также загущенность посевов и размещение грядок в затененных местах.

Как исправить ситуацию? Чтобы увеличить количество женских цветков, надо прищипнуть верхушку основного огуречного стебля над 5-6 листом. Если такой момент упущен, тогда можно прищипнуть макушку, не считаясь с количеством листьев.

Такая мера активирует рост боковых плетей, где затем образуется больше женских, плодоносящих цветков.

Еще один способ помочь растению заплодоносить - кратковременная подсушка грунта. Ее продолжительность определяется состоянием растений.

Легкое подвядание должно стать сигналом к возобновлению полива, за ним надо провести очередную подкормку и подсыпать под растения плодородной почвы. Это обеспечит питанием все появившиеся завязи.

А вот удалять пустоцветы не стоит - это будет большой ошибкой. Дело в том, что без мужских цветков невозможно оплодотворение, а неоплодотворившиеся завязи будут желтеть и опадать.