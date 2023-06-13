Шелковица: что надо учесть, чтобы всегда быть с шикарным урожаем

Чтобы вырастить дерево шелковицы, надо учесть некоторые его особенности и потребности. К примеру, для плодоношения необходимо высадить рядом мужское и женское растение.

Также надо учесть, что завязи формируются на побегах предыдущего года, потому проводить обрезку надо без фанатизма. Достаточно удалить больные побеги и укоротить здоровые так, чтобы придать им нужную форму.

Процедуру обрезания проводят весной до распускания почек, но градус при этом должен быть не ниже, чем плюс 10.

Высаживать саженцы шелковицы оптимально в сентябре-октябре, за пару-тройку недель до первых заморозков. Или - во второй половине апреля. Место для посадки выбрать солнечное, защищенное от сквозняков.

Глубина посадочной ямы - не менее 70 см, корневую шейку при посадке заглубить на 5 см. В каждую лунку при этом внести 200 гр. суперфосфата, 8-10 кг перепревшего навоза или компоста.

После посадки замульчировать ствол торфом либо компостом и хорошо полить.