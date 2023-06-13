Бузина в огороде: дачники со стажем знают, зачем ее надо высадить на участке

Иногда на загородных участках среди прочих растений можно увидеть бузину. Как поясняют опытные земледельцы, такие кусты высаживают не просто так: это отличная защита от многих вредных насекомых и даже мышей.

В частности, растение источает фитонциды, которые защищают соседние растения от огневок и плодожорок.

Где лучше посадить такой куст? Как известно, он любит солнце и влажную суглинистую почву. Высаживать бузину можно и весной, и осенью. Для этого надо выкопать посадочную яму глубиной в полметра, заправить перегноем, дерновой землей, торфом и песком.

Сажать нужно в паре метров от другого куста бузины или иных растений. После посадки обрезать все побеги саженцев, оставив лишь 20-30 см над почвой.

В первый год после посадки надо оставить только 2 наиболее мощных побега, которые не конкурируют между собой. А в последующие годы - сформировать куст из 10-12 разновозрастных ветвей от 1 года до 6 лет.