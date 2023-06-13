Овощи-мутанты: почему трескаются томаты, морковь раздваивается, а огурцы становятся пузатыми

Что делать, если на томатах появляются трещины, огурцы вырастают пузатыми, а морковь раздваивается? Это значит, что где-то были допущены ошибки и надо попытаться из исправить.

Избавиться от трещин

В частности, одна из причин появления трещин на томатах, капусте или редисе - резкие перепады влажности почвы, когда после жаркой засушливой погоды начинают идти обильные дожди.

Чтобы избежать таких последствий, нужно поддерживать влажность на одном уровне. Как это сделать? Чтобы вода доходила до корней (это около 20 см в глубину), на каждый 1 кв. м грядок надо выливать около 2 ведер воды.

Чтобы влага задержалась в грунте, надо грядки после полива разрыхлить и замульчировать сеном, соломой, опилками, спанбондом.

Избавиться от "рогатин" на моркови

Чаще всего уродливая морковь вырастает на грядках с очень плотной почвой. Корни упираются в твердыню, и ищут другие пути для роста. Избежать такой проблемы позволит добавки в почву в виде песка и перегноя из расчета 1-2 ведра на 1 кв. м. Сделать это надо весной, под перекопку.

Высаживать морковь на гребни, созданные из более рыхлого верхнего слоя.

Причиной "рогатости" также могут стать загущенные посевы. После прореживания морковь должна расти на расстоянии 5-6 см друг от друга.

Пузатые огурцы

Нестандартные плоды у огурцов чаще всего образуются из-за недостатка некоторых элементов питания. А также - больших перепадов температуры в дневное и ночное время.

Чтобы избежать такого явления, надо раз в неделю подкармливать огурцы раствором комплексного минерального удобрения с микроэлементами (1-2 ст.л. на 10 л воды). Либо - травяного настоя (1:10). На ночь надо укрывать растение пленкой, наброшенной на дуги.