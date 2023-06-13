Барецкий заявил, что его обманули Пугачева и Галкин при покупке им замка в деревне Грязь

Стас Барецкий намерен обращаться в прокуратуру и уже написал прошение о помощи в данной ситуации сенатору Елене Мизулиной.

Шоумен опасается, что именитые артисты просто кинули его, но это дело просто так он оставлять не намерен.

Барецкий заверил, что перевел на счет Максима Галкина залог и предоплату при покупке замка в подмосковной деревне Грязь в размере 500 000 российских рублей, а юморист после этого перестал выходить на связь.

При этом эпатажный артист готов погасить все задолженности по имению прежних владельцев.

Интересно, что ранее тот же Барецкий заявлял, что уже купил элитную недвижимость, выложив за нее 400 000 000 рублей и делился планами по организации на ее территории крематория и гробовой мастерской.