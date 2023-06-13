Спасти капусту от гусениц: какие народные средства помогут это сделать

Чтобы не дать шанса бабочкам белянкам, надо укрыть капусту спанбондом, опрыскать кочаны полынным отваром, присыпать золой.

Но, если вредитель все же нашел возможность вывести гусеницы, надо принять меры, чтобы избавиться от них. Для этого 2 ст.л. соли (или 1 ст. уксуса, 50 мл. нашатырного спирта) развести в 10 л воды. В конце дня опрыскать таким составом кочаны, повторять процедуру раз в 3 дня.

Сразу после первой обработки надо укрыть грядки спанбондом либо надеть на кочаны капроновые чулки. Последующие опрыскивания можно проводить, не снимая капрон.

Для борьбы с вредителем также можно использовать перец. 4-5 стручков свежего либо 2-3 стручка сушеного острого перца измельчить, прокипятить полчаса в 1 л воды. Процедить и развести с чистой водой в соотношении 1:15. Перед поливом добавить немного измельченного хозяйственного мыла.

При необходимости процедуру повторить через сутки, потом еще раз.