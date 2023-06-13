Идеальное удобрение для получения урожая крупной, сладкой и сочной моркови

Специальное удобрение для моркови готовится на основе селитры (25 граммов), суперфосфата (30 граммов), воды (10 литров) и калийной соли (30 граммов).

Все компоненты растворяются в ведре воды. Таким составом обрабатывают посевы овощей.

После с интервалом в 3 недели проводятся еще 2 аналогичные подкормки. Удобрение нужно вносить вечером, наблюдая за тем, чтобы не переувлажнить грядки.

Благодарна будет морковь и за удобрение на основе торфа или перепревшего навоза: 1 килограмм идет на 1 квадратный метр.

Для получения обильного урожая также следует умело подобрать место посадки. Овощ предпочитает хорошо освещенные, прогреваемые и проветриваемые участки.

Для полива подойдет только теплая вода.