Вдвое больший урожай: какие подкормки позволяют собрать его у огурцов

Чтобы с каждого куста огурцов либо томатов получить двойной урожай, надо подкормить культуры янтарной кислотой. Для этого 10 таблеток янтарной кислоты растворить в ведре воды и опрыскать культуры. А также - грунт возле них.

Повторять такую подкормку примерно раз в десять дней, в течение всего вегетационного периода.

Примечательно, что отличный результат можно получить и от удобрения, сделанного на основе яблочных отходов - например, кожуры либо сердцевины. Их можно собирать в течение года, подсушивать и хранить в марлевых мешочках.

Чтобы приготовить подкормку, надо горсть таких сушеных отходов залить 1 л кипятка, проварить минут 5, настаивать, пока отвар не станет немного теплым. Процедить, добавить 2 ч.л. сахара и 3-4 гр. сухих дрожжей.

Все перемешать, прикрыть полотенцем, оставить на 2 дня. Перед поливом разбавить водой в соотношении 1:4, процедуру проводить раз в 10 дней.

Полезно также раз в десять дней опрыскивать огурцы раствором, состоящим из 10-15 гр. борной кислоты и 10 л воды. Процедуру проводить во второй половине дня.