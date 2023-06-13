В Лос-Анджелесе придумали новый способ борьбы с воровством каталитических нейтрализаторов

Полиция Лос-Анджелеса уже провела мероприятия, чтобы люди могли вручную выгравировать идентификационные номера своих автомобилей на каталитических нейтрализаторах, чтобы упростить отслеживание автомобильных запчастей в случае их кражи.

Согласно пресс-релизу полиции Лос-Анджелеса, теперь департамент представляет новое маркировочное устройство Insta-Etch , которое будет автоматически гравировать все цифры с помощью высокотемпературной аэрозольной краски.

Устройство было получено за счет грантовых средств, оно ручное, портативное и поддерживает Bluetooth.

Полиция Лос-Анджелеса планирует в будущем проводить ежемесячные мероприятия по травлению, чтобы обеспечить публичный доступ к технологии. Услуга бесплатна для населения.

Шаблоны с надписью «Marked by LAPD» также будут красоваться на автомобильных деталях, чтобы предотвратить кражу каталитического нейтрализатора.

Начальник полиции Мишель Мур заявил ранее в этом году, что в 2023 году в Лос-Анджелесе произошло резкое увеличение краж каталитических нейтрализаторов: за первые пять недель 2023 года было зарегистрировано на 406 инцидентов больше, чем за тот же период времени в 2022 году.

Автомобили с каталитическими нейтрализаторами становятся мишенью для воров из-за высокой концентрации в них драгоценных металлов.