Из Китая, Индии и Великобритании активно бегут миллионеры

Аналитик New World Wealth Эндрю Амойлз объясняет это замедлением роста благосостояния Китая и стремлением Си Цзиньпина к «общему процветанию».

Из Индии в этом году уедут около 6500 миллионеров. Однако состоятельные люди в этой стране появляются быстрее, чем уезжают.

Для Великобритании аналитики прогнозируют потерю 3200 миллионеров. В то же время Австралия может стать лидером по привлечению богатых граждан.

Ожидается, что в этом году в Австралию переедут около 5200 миллионеров. Второе место по этому показателю, вероятно, займут ОАЭ, а третье – Сингапур.