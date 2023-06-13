В России планируют возобновить выпуск малолитражки «ОКА»

Он высказался в поддержку возрождения автомобильного бренда, отметив, что сборка машин может быть запущена в Татарстане.

Мантуров напомнил, что в Набережных Челнах имеется внушительный опыт выпуска таких автомобилей.

«ОКА» выпускалась с 1980-х годов на нескольких производственных площадках. Машина разработана Волжским автозаводом.

За все время производства с конвейера сошли более 700 тысяч автомобилей. В течение 20 лет они были самыми доступными по цене.