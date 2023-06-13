Путин рассказал анекдот про отношения между США и странами Европы

13 июня Владимир Путин сообщил, что отношения между Вашингтоном и Европейским союзом можно охарактеризовать с помощью анекдота, в котором правительство США даёт план с указаниями лидерам ЕС. В данном плане содержится три пункта : 1) "американцы всегда правы"; 2) "если американцы не правы, смотрите первый пункт" ; 3) "при оказании помощи Украине также смотрите первый пункт".

По мнению Путина, зачастую главы государств Евросоюза не хотят оказывать помощь Киеву, однако продолжают делать это под диктат Соединённых Штатов, заинтересованных в продолжении украинского конфликта.