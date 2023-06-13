Опытный цветовод назвал основные правила выращивания лаванды на даче

Если вы хотите высадить лаванду, то должны знать, что это растение быстро приживается в почве.
Достаточно поместить черенок в открытый грунт, углубить его, накрыть сверху пленкой и проводить регулярный полив.
Через несколько недель укоренившиеся черенки можно выкопать и пересадить на постоянное место.
К месту, где будет расти лаванда, предъявляются особые требования.
Это растение не переносит близкого залегания грунтовых вод, поэтому нужно высаживать его на высокие грядки или цветники.
Лаванда любит рыхлые, легкие, плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Она не будет расти на тяжелой глинистой и кислой земле.
Для лучшего цветения и предотвращения одревеснения лаванду нужно обрезать. Лучше всего сделать это дважды в год: один раз весной и еще раз в конце лета.
При хорошем уходе лаванда может расти в домашних условиях в горшке до 5 лет без пересадки. В саду же на одном месте кусты лаванды могут расти до 40 лет, если их правильно обрезать.
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