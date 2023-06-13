Опытный цветовод назвал основные правила выращивания лаванды на даче

Если вы хотите высадить лаванду, то должны знать, что это растение быстро приживается в почве.

Достаточно поместить черенок в открытый грунт, углубить его, накрыть сверху пленкой и проводить регулярный полив.

Через несколько недель укоренившиеся черенки можно выкопать и пересадить на постоянное место.

К месту, где будет расти лаванда, предъявляются особые требования.

Это растение не переносит близкого залегания грунтовых вод, поэтому нужно высаживать его на высокие грядки или цветники.

Лаванда любит рыхлые, легкие, плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Она не будет расти на тяжелой глинистой и кислой земле.

Для лучшего цветения и предотвращения одревеснения лаванду нужно обрезать. Лучше всего сделать это дважды в год: один раз весной и еще раз в конце лета.

При хорошем уходе лаванда может расти в домашних условиях в горшке до 5 лет без пересадки. В саду же на одном месте кусты лаванды могут расти до 40 лет, если их правильно обрезать.