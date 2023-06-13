Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Киева на $325 млн

Речь идет, в частности, о дополнительных снарядах для зенитных ракетных комплексов NASAMS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, свыше 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат, 10 боевых машин пехоты M2 Bradley, 10 боевых бронированных машин Stryker, противотанковые комплексы Javelin и TOW, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые гранатомёты AT-4.

Кроме того, в новый пакет военной помощи вошли подрывные боеприпасы для расчистки препятствий и другое полевое снаряжение, а также оборудование для создание защищенной связи.

Отмечается, что Соединённые Штаты намерены продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы продолжать обеспечивать боеспособность Вооружённых сил Украины.