Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Киева на $325 млн

21:01 2023-06-13

Пресс-служба Государственного департамента США на официальном веб-сайте ведомства анонсировала выделение нового пакета военной помощи для киевского режима на $325 млн — в него войдут дальнобойные ракеты, ПВО и бронемашины.

Речь идет, в частности, о дополнительных снарядах для зенитных ракетных комплексов NASAMS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, свыше 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат, 10 боевых машин пехоты M2 Bradley, 10 боевых бронированных машин Stryker, противотанковые комплексы Javelin и TOW, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые гранатомёты AT-4.

Кроме того, в новый пакет военной помощи вошли подрывные боеприпасы для расчистки препятствий и другое полевое снаряжение, а также оборудование для создание защищенной связи.

Отмечается, что Соединённые Штаты намерены продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы продолжать обеспечивать боеспособность Вооружённых сил Украины.