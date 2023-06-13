Киноляп из «Джентльменов удачи» не заметил практически никто

Нестыковка имеется в сцене, где герои фильма пытаются замаскироваться, надев на себя женскую одежду.

Лже-Доцент в исполнении Евгения Леонова вместе с сообщниками прячется в заброшенном здании.

Но потом всем троим приходится переодеться в женщин и отправиться в концертный зал. Здесь и появляется киноляп.

Савелий Крамаров сначала показан в одном платке, а потом – в совершенно другой одежде. Правда, большинство зрителей не обращают на это внимания.