Невролог Алехина: алкоголь приближает болезнь Альцгеймера на несколько лет

Оно показало, что при генетической предрасположенности к данному заболеванию употребление алкоголя ускоряет его развитие.

По словам врача, сочетание наследственной склонности и употребления алкоголя приближает болезнь на несколько лет.

Такие результаты были получены путем изучения грызунов, которые регулярно подвергались воздействию алкоголя.

Ученые выяснили, что алкоголь способствует смещению экспрессии генов в сторону прогрессирования болезни.