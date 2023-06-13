Невролог Алехина: алкоголь приближает болезнь Альцгеймера на несколько лет

Оно показало, что при генетической предрасположенности к данному заболеванию употребление алкоголя ускоряет его развитие.
По словам врача, сочетание наследственной склонности и употребления алкоголя приближает болезнь на несколько лет.
Такие результаты были получены путем изучения грызунов, которые регулярно подвергались воздействию алкоголя.
Ученые выяснили, что алкоголь способствует смещению экспрессии генов в сторону прогрессирования болезни.
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