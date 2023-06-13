Минфин США: из-за санкций страны начали искать альтернативу доллару

Она отметила, что при введении санкций Соединенными Штатами государства, которых могут коснуться ограничения, начинают искать другие инструменты для расчетов.

Вместе с тем Йеллен уверена, что на данный момент у большинства стран нет эффективных путей обхода использования доллара как резервной валюты.

Тем не менее, глава Минфин прогнозирует увеличение доли активов, альтернативных доллару, в национальных резервах стран.

Он уточнила, что резервные активы растут уже сейчас, поскольку это необходимо для диверсификации.