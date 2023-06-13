Минфин США: из-за санкций страны начали искать альтернативу доллару

22:58 2023-06-13

Глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что американские санкции вынудили многие страны искать альтернативу доллару.

Она отметила, что при введении санкций Соединенными Штатами государства, которых могут коснуться ограничения, начинают искать другие инструменты для расчетов.

Вместе с тем Йеллен уверена, что на данный момент у большинства стран нет эффективных путей обхода использования доллара как резервной валюты.

Тем не менее, глава Минфин прогнозирует увеличение доли активов, альтернативных доллару, в национальных резервах стран.

Он уточнила, что резервные активы растут уже сейчас, поскольку это необходимо для диверсификации.